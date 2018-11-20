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Kız yurdunda 'duman' paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda söndürülmeden atılan sigara izmaritinin çıkardığı duman, paniğe neden oldu.

Kız yurdunda 'duman' paniği

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda söndürülmeden atılan sigara izmaritinin çıkardığı duman, paniğe neden oldu.
Olay, dün gece yarısı merkez Yakutiye ilçesindeki Alvarlı Efe Kız Yurdu'nun B bloğunda meydana geldi. Bir öğrencinin içtiği ve daha sonra peçeteye sararak havalandırma boşluğundan attığı izmarit, üzerine düştüğü plastik boruyu eritip, duman çıkarmasına neden oldu. Yurt görevlileri, kız öğrencileri kısa sürede tahliye ederken itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi bulduğu gecede, bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra içeri alındı.
Dumanın çıktığı yerde araştırma yapan itfaiye ekipleri, kız öğrencilerinden sigara içmemelerini isteyerek, "Bakın buralar izmarit dolu. Yangın da çıkabilirdi" dedi.

FOTOĞRAF

Kız yurdunda 'duman' paniğiKız yurdunda 'duman' paniğiKız yurdunda 'duman' paniğiKız yurdunda 'duman' paniği

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