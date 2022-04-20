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  4. Kız yurdunda şoke eden olay! Öğrenciler fark etti ortalık bir anda karıştı...

Kız yurdunda şoke eden olay! Öğrenciler fark etti ortalık bir anda karıştı...

20.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki kız yurdunda akılalmaz bir olay yaşandı. Öğrenciler tarafından kantinde fark edilen bir kişinin yurda izinsiz giriş yaptığı fark edilince ortalık bir anda karıştı. Gözaltına alınan kişi serbest bırakılırken yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.

Kız yurdunda şoke eden olay! Öğrenciler fark etti ortalık bir anda karıştı...

Son dakika haberi... Eskişehir’de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alındı.

Yunus Emre KYK Kız Yurdu'na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B., girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi. Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Hakkında herhangi bir şikayet olmayan Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, sosyal medyada infiale yol açtığı gerekçesiyle, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.

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Kız yurduna izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma devam ediyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
KYK Eskişehir
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