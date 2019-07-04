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Kız yurdunun elektriği borcundan dolayı kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'daki özel kız yurdunun elektriği, Mayıs ayında gelen 21 bin 870 liralık fatura ödenmediği için kesildi.

Kız yurdunun elektriği borcundan dolayı kesildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'daki özel kız yurdunun elektriği, Mayıs ayında gelen 21 bin 870 liralık fatura ödenmediği için kesildi. Elektriğin kesilmesine tepki gösteren yurt yetkilisi, "Bizim daha önceki elektrik faturamızın en yükseği 2 bin liraydı. Mayıs ayında gelen faturamız ise 21 bin 870 lira oldu" dedi.
Kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi’nde bulunan kız yurduna, Mayıs ayında 21 bin 870 lira elektrik faturası geldi. Borcun ödenmemesi nedeniyle elektrik dağıtım şirketi tarafından dün yurdun elektriği kesildi. Elektriğin kesilmesine tepki gösteren yurt yetkilisi Yasin Aslan, önceki aylarda ortalama 2 bin lira dolayında faturanın geldiğini belirterek, elektrik sayacında sorun olabileceğini düşündüklerini belirtti ve "Bizim daha önceki elektrik faturamızın en yükseği 2 bin liraydı. Mayıs ayında gelen faturamız ise 21 bin 870 lira oldu. Durumu ekiplere bildirdik. Kendileri sayacı kontrol etmek için götürdüler. Bir süre sonra sayaçta sorun olmadığını bize illetiler, ardından yurdun elektriğini kestiler. Sayacın bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmesini istiyoruz. Şu an yurdumuzda 20 öğrencimiz var. Mağdur olduk. 21 bin 870 lirayı ödeyecek imkânımız yok. Nisan ayında 1300 lira, Haziran ayında ise 530 lira fatura geldi. Aradaki bu kadar büyük bir farkı kimse bize açıklayamıyor" dedi.
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise "Belirtilen yerin Nisan ayında ödenmeyen faturası yüzünden, ekiplerimiz elektriği kesmek için gitmişlerdir ve ekiplerimiz ile tartışma yaşanmıştır. Daha sonra polis ekipleri ile birlikte gidilerek işlem yapılmıştır. Sayaca kendi laboratuvarımızda yaptığımız testlerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır ve raporlanmıştır. Sayacın herhangi bir arızası yoktur ve sağlamdır. Sağlam olduğuna dair raporlarımız mevcuttur" denildi.

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Kız yurdunun elektriği borcundan dolayı kesildiKız yurdunun elektriği borcundan dolayı kesildiKız yurdunun elektriği borcundan dolayı kesildi

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