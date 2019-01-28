Kızak atlarına battaniyeli koruma

Kars-Ardahan sınırında bulunan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmete sunulan kızakları çeken atlar, soğuk havadan battaniye örtülerek korunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapılabiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor.

Atlı kızakla turistleri gezdiren Ozan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı günler hava sıcaklığının çok düştüğünü söyledi.

Bu nedenle atların üşümemesi için çeşitli yöntemlere başvurduklarını anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"İnsanların üşüdüğü bu memlekette hayvanların üşümemesi elde değil. Atlar koşarken vücut ısıları normaldir ama durduklarında ve terli olduklarında düşer. Bu nedenle atlar vücut ısılarını kaybetmesinler diye yanımızda battaniye bulunduruyoruz. Tur bitince hemen battaniyeyi üzerlerine atarak, onları soğuktan koruyoruz."

