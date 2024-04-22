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Kızamık alarmı! 8 bin 209 vaka kaydedildi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.04.2024 15:07
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Kırgızistan'da bu yıl 8 bin 209 kızamık vakası görüldü.

Kızamık alarmı! 8 bin 209 vaka kaydedildi

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık konusunda ülkedeki epidemiyolojik durum hakkında ilgili devlet kurumlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda 2023 sonunda ülkede 7 bin 46 kızamık vakasının kaydedildiği, bu yıl 17 Nisan'a kadar ise 8 bin 209 kızamık vakasının görüldüğü rapor edildi.

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Bu yıl tespit edilen kızamık vakalarının yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi.

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Baysalov, toplantıdaki konuşmasında kızamık aşısının sadece eski Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika'da değil dünyanın tüm ülkeleri tarafından yaygın kullanıldığını söyledi.

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Kızamık vakalarının azaltılması için önlemlerin ve kontrollerin artırılması gerektiğini vurgulayan Baysalov, özellikle ebeveynler tarafından çocukların sağlığına kasıtlı zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

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Baysalov, Sağlık Bakanlığının, çocuklarına bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerin sorumluluğunu artıracak önerilerde bulunması ve yerel yönetimlerin vatandaşlarla birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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