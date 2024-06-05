Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavisi

Kızamık, hafife alınmaması gereken ciddi bir hastalıktır. Komplikasyonlar arasında zatürre, beyin iltihabı, görme kaybı ve hatta ölüm bulunabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha büyük bir risk taşır. Kızamık unutulmaya yüz tutmuş gibi görünse de aslında hala ciddi bir tehdit oluşturan bir hastalıktır. Toplumların bu hastalığa karşı dikkatli olması, aşıya erişimi artırması ve bilinçlendirme çabalarını sürdürmesi gerekmektedir.

Kızamık nedir?

Kızamık viral bir enfeksiyon hastalığıdır ve kızamık virüsü tarafından oluşturulur. Genellikle öksürme veya hapşırma yoluyla havada bulunan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Kuluçka süresi genellikle 7 ila 14 gün arasındadır ve belirtiler ortaya çıkmadan önce bulaşıcı olabilir. Belirtiler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, kızarıklık ve döküntüler yer alır. Kızamık aşısı, hastalığın önlenmesinde en etkili yöntemdir.

Alerji ve kızamık, her ikisi de ciltte döküntü ve kaşıntıya neden olabilen yaygın sağlık sorunlarıdır. Ancak iki durum arasında önemli farklılıklar vardır. Alerji ve kızamık arasındaki fark ilk olarak nedenleridir. Alerji bağışıklık sisteminin bir maddeyi tehlikeli sanmasından kaynaklanırken kızamık bir virüsten kaynaklanır. Belirtiler bakımından ateş ve öksürük genellikle sadece kızamıkta görülür. Alerji bulaşıcı değilken kızamık çok bulaşıcıdır.

Kızamık bulaşıcı mı?

Kızamık oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık virüsü enfekte bir kişinin öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman havaya yayılan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Bu damlacıklar sağlıklı bir kişi tarafından solunduğunda veya kontamine yüzeylere temas edildiğinde hastalığa sebep olabilir.

Kızamık belirtileri nelerdir?

Kızamık belirtileri genellikle enfeksiyondan sonra kuluçka süresinin sona ermesinden yaklaşık 10 ila 14 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler şiddetli olabilir:

Yüksek ateş

Kuru öksürük

Gözlerde kızarıklık, sulanma ve ışığa hassasiyet

Burun akıntısı

Sık sık ve şiddetli hapşırma

Halsizlik ve yorgunluk

Küçük, kırmızı lekeler

Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamık, viral bir enfeksiyon olduğu için spesifik bir kızamık tedavisi yoktur. Tedavi, semptomları hafifletmeye ve komplikasyonları önlemeye odaklanır. Kızamıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşısı, 12-15 aylık ve 4-6 yaş arası çocuklara iki doz olarak uygulanır. Kızamık tedavisi için kullanılabilecek yöntemler şunlardır:

Dinlenmek

Bol sıvı tüketmek

Ateş düşürücü ilaçlar kullanmak

Kaşıntı önleyici kremler kullanmak

Burnu sık sık temizlemek





