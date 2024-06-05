HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavisi

Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
31.05.2024 20:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızamık, insanlık tarihinde oldukça eski bir hastalıktır. Genellikle öksürme veya hapşırma yoluyla havada bulunan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Peki, kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavisi

İçindekiler

  • Kızamık nedir?
  • Kızamık bulaşıcı mı?
  • Kızamık belirtileri nelerdir?
  • Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamık, hafife alınmaması gereken ciddi bir hastalıktır. Komplikasyonlar arasında zatürre, beyin iltihabı, görme kaybı ve hatta ölüm bulunabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha büyük bir risk taşır. Kızamık unutulmaya yüz tutmuş gibi görünse de aslında hala ciddi bir tehdit oluşturan bir hastalıktır. Toplumların bu hastalığa karşı dikkatli olması, aşıya erişimi artırması ve bilinçlendirme çabalarını sürdürmesi gerekmektedir.

Kızamık nedir?

Kızamık viral bir enfeksiyon hastalığıdır ve kızamık virüsü tarafından oluşturulur. Genellikle öksürme veya hapşırma yoluyla havada bulunan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Kuluçka süresi genellikle 7 ila 14 gün arasındadır ve belirtiler ortaya çıkmadan önce bulaşıcı olabilir. Belirtiler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, kızarıklık ve döküntüler yer alır. Kızamık aşısı, hastalığın önlenmesinde en etkili yöntemdir.

Alerji ve kızamık, her ikisi de ciltte döküntü ve kaşıntıya neden olabilen yaygın sağlık sorunlarıdır. Ancak iki durum arasında önemli farklılıklar vardır. Alerji ve kızamık arasındaki fark ilk olarak nedenleridir. Alerji bağışıklık sisteminin bir maddeyi tehlikeli sanmasından kaynaklanırken kızamık bir virüsten kaynaklanır. Belirtiler bakımından ateş ve öksürük genellikle sadece kızamıkta görülür. Alerji bulaşıcı değilken kızamık çok bulaşıcıdır.

Kızamık bulaşıcı mı?

Kızamık oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık virüsü enfekte bir kişinin öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman havaya yayılan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Bu damlacıklar sağlıklı bir kişi tarafından solunduğunda veya kontamine yüzeylere temas edildiğinde hastalığa sebep olabilir.

Kızamık belirtileri nelerdir?

Kızamık belirtileri genellikle enfeksiyondan sonra kuluçka süresinin sona ermesinden yaklaşık 10 ila 14 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler şiddetli olabilir:

  • Yüksek ateş
  • Kuru öksürük
  • Gözlerde kızarıklık, sulanma ve ışığa hassasiyet
  • Burun akıntısı
  • Sık sık ve şiddetli hapşırma
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Küçük, kırmızı lekeler

Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamık, viral bir enfeksiyon olduğu için spesifik bir kızamık tedavisi yoktur. Tedavi, semptomları hafifletmeye ve komplikasyonları önlemeye odaklanır. Kızamıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşısı, 12-15 aylık ve 4-6 yaş arası çocuklara iki doz olarak uygulanır. Kızamık tedavisi için kullanılabilecek yöntemler şunlardır:

  • Dinlenmek
  • Bol sıvı tüketmek
  • Ateş düşürücü ilaçlar kullanmak
  • Kaşıntı önleyici kremler kullanmak
  • Burnu sık sık temizlemek
    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında sürpriz görüşme! Gözler Beştepe'de...Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında sürpriz görüşme! Gözler Beştepe'de...
Fare zehri içip intihara kalkıştı! Tesadüf eseri oradan geçen doktor...Fare zehri içip intihara kalkıştı! Tesadüf eseri oradan geçen doktor...
Çıplak şekilde ölü bulunmuştu! Yasak aşk vahşetinde şok savunmaÇıplak şekilde ölü bulunmuştu! Yasak aşk vahşetinde şok savunma
Anahtar Kelimeler:
kızamık
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"

Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"

Hastanelerde alarm: Yeniden artışa geçti...

Hastanelerde alarm: Yeniden artışa geçti...

Hatay'da korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

Hatay'da korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

Motosiklet tutkunu Sümeyye'nin kahreden sonu!

Motosiklet tutkunu Sümeyye'nin kahreden sonu!

Çıplak şekilde ölü bulunmuştu! Yasak aşk vahşetinde şok savunma

Çıplak şekilde ölü bulunmuştu! Yasak aşk vahşetinde şok savunma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.