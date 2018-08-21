Kızamık Salgını Korkutuyor

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından bir olan kızamık, öksürme veya hapşırma yoluyla havada yayılan bir virüs. 1960'lardan beri kullanımda olan bir aşı ile önlenebiliyor, ancak sağlık yetkilileri salgınların önlenmesi için en az yüzde 95'lik bir aşılama oranına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Yılın bu dönemine kadarki sürede Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gibi ülkelerin her birinde binden fazla kızamık enfeksiyonu yaşandı.

Örgüt, sadece Ukrayna’da bu yılın ilk yarısında 23.000 vaka görüldüğünü aktardı.

Bir önceki en yüksek vaka sayısı 2017 yılında 23.927’di. Bir yıl önceyse sadece 5,273 vaka bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki örgütün Avrupa Dairesi, yılın ilk yarısında kıtada 41 binden fazla kızamık vakası bildirildiğini, bunun son on yılda görülen toplam vakalardan daha fazla olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki kızamık vakalarının sayısının 2018'in ilk altı ayında ciddi oranda arttığını ve en az 37 kişinin öldüğünü açıkladı.

Geçmişte yaşanan bağışıklık sorunlarının ardından Avrupa'nın pek çok yerinde aşıya şüpheyle yaklaşanların sayısı hala çok.

Kızamık genellikle yüksek ateşle başlıyor, yüz ve boyunda döküntülere neden oluyor. Yakalanan çoğu insan iyileşse de, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kızamık küçük çocuklar arasındaki başlıca ölüm nedenlerinden biri.

İtalya, ebeveynlerin çocuklarını kızamık ve diğer dokuz çocukluk hastalığına karşı aşılatmasını zorunlu kılan yeni bir yasa yürürlüğe koydu. Romanya’da da çocuklarını aşılamayan ebeveynler için ağır para cezaları öngören benzer bir yasa tasarısı geçirildi.

Örgüt kızamıkların endemik olmasını önlemek için hastalığın daha iyigözetilmesi ve bağışıklık oranlarının artırılması çağrısında bulundu.

