Kızamık Vakaları Oklahoma’ya Kadar Yayıldı

ABD’de son 25 yılda meydana gelen en büyük kızamık salgını Oklahoma eyaletine kadar yayıldı. Federal sağlık yetkililerine göre ülke genelinde 41 yeni vaka görüldü. Böylece bu yıl kızamığa yakalananların sayısı 880’e çıktı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, 10-17 Mayıs günleri arasında görülen kızamık vakalarında yüzde 4,9 oranında artış olduğunu bildirdi. Kızamığın artık 24 eyalette görüldüğü kaydedildi.

CDC, Oklahoma’da doğrulanmış bir vaka olduğunu bildirdi. Merkezin sözcüsü Jason McDonald, 21 vakanın New York’ta dokuz vakanınsa Rockland ilçesinde görüldüğünü söyleyerek yeni vakaların neredeyse hepsinin New York’ta olduğunu aktardı.

Sağlık yetkilileri virüsün ebeveynlerinin aşı yaptırmadığı okul çağındaki çocuklar arasında yayıldığını belirtiyor. Çoğu muhafazakar Yahudi aileler olmak üzere bazı anne babalar bunu kanıtlayan bilimsel çalışmalar olmamasına rağmen aşının otizm gibi sağlık sorunlarına yol açtığı endişesi taşıyor.

Kızamık virüsü 2000’de ABD’de tamamen ortadan kalkmıştı. Hastalık ancak kızamığın hala yaygın olduğu başka ülkelerden seyahat edenler tarafından ülkeye taşındığı durumlarda görülüyordu.

Ancak uzmanlar vaka sayısının 1994’teki 958 rakamına yaklaştığını hatırlatarak kızamık salgınının tamamen sona ermediği uyarısında bulunuyor. Bu, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin 1992 yılında tespit ettiği 2 bin 126 kızamık vakasından sonraki en yüksek rakamdı.

Federal yetkililere göre 2019’da 40’tan fazla kişi ABD’ye kızamık taşıdı. Bunlar daha çok Ukrayna, İsrail ve Filipinler’den geldi.

