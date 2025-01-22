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  4. 'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Tırların sahibi Beypiliç açıklama yaptı!

'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Tırların sahibi Beypiliç açıklama yaptı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 19:44
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Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin hastanede kapasitenin dolması üzerine üzerinde 'piliç' görselli tıra konulmasının tepki çekmişti. Tırın üzerinde logosu bulunan Beypiliç açıklama yaptı. Yapılan açıklamada önceliklerinin hızlı destek sağlamak olduğu belirtildi.

'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Tırların sahibi Beypiliç açıklama yaptı!

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yangın faciası yaşandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangının çıkışına ilişkin soruşturma devam ederken, yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerini, yakınlarının bir TIR'ın dorsesinde teşhis edip teslim aldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

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Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılan vefat eden bazı vatandaşlar hastane morgunun kapasitesinin dolması üzerine Beypiliç firmasına ait soğuk hava depolu tıra getirilmişti. Tır üzerindeki kızarmış tavuk görselinin bulunması sosyal medyada tepki çekmişti. Daha sonra ise söz konusu görsellerin üzeri kapatılmıştı.

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BEYPİLİÇ'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tır üzerinde logosu bulunan Beypiliç ise açıklama yaptı. "Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır." diyen marka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Vatandaşlarımız, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz.

Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir.

Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.

Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür.

Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Saygılarımızla"

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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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