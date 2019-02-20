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Kızdığı arkadaşlarının suluklarına yapıştırıcı damlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

Merkez Yıldırım ilçesinde bir ilkokulda, yapıştırıcı damlatılan suluklardan su içen 25 öğrenci, kimyasal maddeden etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir ilkokulda 9 yaşındaki öğrencinin, kızdığı arkadaşlarının suluklarına sıvı yapıştırıcı damlatması nedeniyle kimyasal maddeden etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan İhsan Dikmen İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Z.A. (9), bahçede beden eğitimi dersi yapılırken sınıfa girdi.

Arkadaşlarının kendisine kötü davrandığını düşünen Z.A, çantasında bulunan sıvı yapıştırıcıdan arkadaşlarının suluklarına damlattı.

Dersi biten ve sınıfa girerek suluklarından su içen öğrenciler yapıştırıcıdan etkilendi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa Sülük

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