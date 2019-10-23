Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığın davası

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Özkan Elmas için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası, diğer sanık amcası Yusuf Elmas hakkında ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Elmas ile avukatı katıldı.

Diğer sanık Özkan Elmas'ın amcası Yusuf Elmas'ın katılmadığı duruşmada, yangından yaralı kurtulan müşteki Ramazan Cingöze ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker’in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de hazır bulundu.

Duruşmada, mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaasını okudu.

Mütalaada, apartmanda ikinci katta bulunan dairede, sanık Özkan Elmas ile 8 kişinin daha kaldığı ve odaların temizlenmesi konusunda iş bölümü yapıldığı belirtilerek, sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gerektiği yerden ayrıldığı ve bu nedenle Ramazan Cingöze ile aralarında tartışma çıktığı belirtildi.