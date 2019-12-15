KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA -2(Tamamı)

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde 10 gün önce gerçekleşen olayda siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayisini bastı. Tekel bayisi sahibi ile silahlı saldırgan arasında tartışma yaşandığı sırada dükkâna alışveriş yapmak için gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer, tekel bayisi sahibinden dili döndüğünce sigara istedi. Bağırarak sigara istemesine sinirlenen silahlı saldırgan, önce tokat attığı Özer'i dükkândan çıktıktan sonra vurarak yaraladı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken olayın yaşandığı tekel bayisinin sahibi konuştu.

“MAĞDURUZ, ŞAHSIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Tekel bayisi sahibi Nuri Karagül, “Olay akşamüzeri gerçekleşti. Akşam dükkandayken mahalledeki şahıs geldi dükkanıma. İçki istediği zorla. Ben de vermediğim için silahını çekip sağa sola ateş etti. Müşterim geldi kasada sigara alırken müşterimi darp etti ve dizine sıktı. Mağduruz, şahsın bulunmasını istiyorum. Tedirginiz. Vurulan genç arkadaşımız, anadan doğma engelli duymuyor. Benim de kafamı darp etti, yaralandım. Bu olayın başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Biran önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

ÖNCE TOKAT ATTI ARDINDAN SİLAHLA YARALADI

Tekel bayisinde yaşanan dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, müşteri olarak dükkana gelen kişinin önce tekel bayi sahibiyle el sıkıştığı, daha sonra belinden çıkarttığı silahı doldur boşalt yaparken şarjörünü düşürdüğü ve tekrar silaha taktığı görülüyor. O sırada Gökhan Özer'in dükkana geldiği ve silahlı müşterinin Özer'i itip tokat attığı daha sonra da dışarıda silahla dizinden yaraladığı, saldırganın tekrar içeri girerek tekel bayisi sahibine tokat attığı, ardından yine dışarı çıkıp içeri girerek tezgahın üzerinde bulunan kavanozu alıp tekel bayisi sahibi Nuri Karagül'e fırlattığı kameraya yansıyor.

