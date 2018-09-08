Kızgın pitbull oynayan çocukların arasına daldı

Brezilya'da güvenlik kamerasına kaydedilen görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Yol kenarında kendi halinde oyun oynayan çocuklar, sokakta başıboş şekilde dolaşan pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir anda gözü dönen pitbul çocuklara rastgele saldırdı.

O sırada korkudan ve acıdan ne yapacağını bilemeyen çocuklar, oraya gelen bir kişinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Çeşitli yaralanmaları olan çocukların durumları hakkında bilgi verilmezken yaşanan feci olayın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.

