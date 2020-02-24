"Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, mahkemede 'yalan söyledim' dedi

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, müşteki Kübra Tayfur ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı katıldı. Sanık Ülker’in avukatı duruşmaya gelmediği için sanığın savunması alınmadı.

KIZGIN OLDUĞUM İÇİN YALAN SÖYLEDİM

Söz verilen Kübra Tayfur, birlikte yaşadığı Ülker ile evli olmadığını ve 2 çocukları olduğunu belirterek, "Şikayetçi değilim. Eşim Edirne Açık Cezaevi’nde yatıyordu. 1 hafta kadar beraber kaldık, çocuklarımızla güzel zaman geçirdik. Ülker, diğer eşinden olan çocuğunu görmeye gittikten sonra dudağı patlamış bir şekilde geri geldi. Kardeşi eşimi dövmüş. Biz de tartışmaya başladık. ‘5 ay sonra cezaevinden çıkacaksın nasıl açıklayacaksın yüzünü cezaevindekilere’ dedim. Tartışmaya başladık, beni itince çaydanlıktaki yağ üzerime döküldü. Bana saldırmadı, ben kızgın olduğum için yalan söyledim.” dedi.

3 HARFLİLER Mİ YAKTI SENİ?

Sanık savcılıktaki ifadelerini reddedince Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, “Adli Tıp Kurumu raporunda 2. ve 3. dereceden yüzde 26 oranında vücudunda yanık var. Vücudunda yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yanık var. Kendini mi yaktın? Üç harfliler mi yaktı seni? Çaydanlıkta yağ ne arıyordu?” diye sordu. Kübra Taygur “O çaydanlığı kullanmıyorduk, ben de içine yağ koymuştum. Eşim bana o gün kahvaltı hazırlayacaktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordu. Ben tartışma sırasında ona argo konuşunca o da bana ‘Ağzını topla diyerek’ beni itti. Ben ocağa doğru düştüm, ocaktakiler de üzerime düştü. Eşim de yandı. Kesinlikle şikayetçi değilim, bana saldırmadı.”