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Kızı 27 gündür kayıp olan anne: Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

ADANA’da 25 Temmuz'da evinden 'Dayımlara gidiyorum' diye çıkan ve o günden beri evine dönmeyen H.N.T’nin (15) annesi Ayşe Aksu (40), "Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da 25 Temmuz'da evinden 'Dayımlara gidiyorum' diye çıkan ve o günden beri evine dönmeyen H.N.T’nin (15) annesi Ayşe Aksu (40), "Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum. Sesimi duyun" diyerek yardım istedi.

5 yıl önce 20 yıllık eşinden şiddet gördüğü için boşandığını ve o günden itibaren 4 çocuğuyla hayat mücadelesi verdiğini söyleyen Ayşe Aksu, en büyük kızı H.N.T ile aralarından hiçbir problem olmadığını ve kızının kaybolmasında arkadaşlarının etkisi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. 27 gündür kızından haber alamadığını belirten gözü yaşlı anne, "Benim kızımı maddeye alıştırmışlar ve ben hayatından endişe ediyorum. Artık günleri sayamaz hale geldim. Ben bir anne olarak herkese sesleniyorum. Çığlığımı duysunlar. Dayısına gittiğini söyleyerek evden çıktı ama geri gelmedi. 27 gündür uyku uyumadım. Yorulmadım. Kafayı yedim artık. 'Kızını gördük' diyenlerin peşine gitmekten ve eli boş dönmekten usandım" dedi.

EN AZINDAN MEZARINI BİLEYİM

Kızıyla arkadaş gibi olduklarını ve kızının kendi isteğiyle bu kadar zamandır evden uzak olacağına ihtimal vermediğini belirten Aksu, olay öncesi aralarında hiçbir problem yaşanmadığını kaydetti. Kızının tişörtüne sarıldığını, fotoğraflarına bakarak yolunu gözlediğini dile getiren Aksu, "Ağaç altlarında kızımın ölüsünü arıyorum. Kızımın kefenini alacaktım bugün. En azından mezarını bileyim dedim. Başıma gelince ne kadar acı bir durum olduğunu anladım. Hiçbir tartışmamız yoktu. Gezmeyi severdi. Kızım, sesimi duyuyorsan bana ulaş. Seni kurtaracağım. Evine dön yavrum" diye konuştu.

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