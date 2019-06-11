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Kızı, böbreğiyle sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Bülent Serdar Mamur (53), 2 yıldır böbrek hastası olan ve organ nakli bekleyen kızı Aşkım Mamur'a (28) bir böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı.   Balıkesir'in Bandırma ilçesine yaşayan Bülent Serdar Mamur'un öğretmen olan kızı Aşkım Mamur'a, 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu.

Kızı, böbreğiyle sağlığına kavuştu

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Bülent Serdar Mamur (53), 2 yıldır böbrek hastası olan ve organ nakli bekleyen kızı Aşkım Mamur'a (28) bir böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine yaşayan Bülent Serdar Mamur'un öğretmen olan kızı Aşkım Mamur'a, 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Uzun süredir nakil bekleyen ve uygun doku bulunamayan Aşkım Mamur'a sevindirici haber babasından geldi. Yapılan tetkitler sonucunda baba Bülent Serdar Mamur'un dokusu kızı Aşkım Mamur ile uyuştu. Yüzde 20'lik ölüm riski taşıyan ameliyatı kabul eden baba Mamur, kızıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ameliyat masasına yattı Başarılı geçen ameliyatın ardından genç öğretmen ve babası sağlığına kavuştu.
'ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ANLAMIŞ OLDUM'
Ameliyatın ardından, kızının hastalığını yenmeye başladığını ve tedavilerin olumlu sonuçlarla devam ettiğin söyleyen baba Bülent Serdar Mamur, ''Bizler inançlı insanlarız, kaderimizde varsa karşı gelemeyiz. Alnımıza yazılmışsa masada da kalabilirdik. Eğer ölürsem, tüm organlarımı bağışlayacağıma dair resmi taahhütte bulunmuştum. Noter eşliğinde tüm organlarımı bağışladım. Ben öldükten sonra organlarım çürüyüp toprak olacak ve hiçbir işe yaramayacak. Hiç değilse, organ bekleyen hastalarımızın hayatları bu sayede kurtulmuş olur. Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Organ bağışı yapmaktan çekinmeyin. Organ bağışı yapmak demek, başkalarının hayatını kurtarmak demektir. Bunun bilincinde olmalıyız. Benim başıma geldikten sonra organ bağışının önemini bir kez daha anlamış oldum” dedi.
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Kızı, böbreğiyle sağlığına kavuştuKızı, böbreğiyle sağlığına kavuştuKızı, böbreğiyle sağlığına kavuştu

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