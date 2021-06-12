HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızı cinsel saldırıya uğrayan babanın isyanı: Dışarıda gezmeleri beni rahatsız ediyor, arasında 'ağabey' dediği kişi de var

Kızı cinsel saldırıya uğrayan babanın isyanı: Dışarıda gezmeleri beni rahatsız ediyor, arasında 'ağabey' dediği kişi de var

12.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde, engelli kızın uygunsuz görüntülerini çekerek, sosyal medyada yayınladıkları, şantaj yaptıkları ve cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına, baba Celal E.'den tepki geldi. Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım" dedi.

Kızı cinsel saldırıya uğrayan babanın isyanı: Dışarıda gezmeleri beni rahatsız ediyor, arasında 'ağabey' dediği kişi de var

Manisa'nın Salihli ilçesi Mersindere Mahallesi'nde, 4 Kasım 2020'de iddiaya göre, erkek arkadaşı Uğur Ö.'nün evine giden, yüzde 50 zihinsel engelli E.E.'ye uyuşturucu madde içeren nargileden kullandırıldı. Baygın haldeki E.E.'ye cinsel saldırıda bulunan Uğur Ö., uygunsuz görüntülerini çekip, sosyal medyadan yayınladı. Görüntüleri eline geçiren İlkay E. (33) ile kızın akrabası Muhammet A. (22) da şantaj yaparak, E.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. E.E.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine babası Celal A., polise giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kişi, suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Uğur Ö., ifadesinin ardından serbest kaldı. Muhammet A. ve İlkay E. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'şantaj ve nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada Muhammet A. hakkında tutuklama kararı çıktı. Cezaevine gönderilen Muhammet A., ikinci duruşmada ise tutuksuz yargılanması kararıyla serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken Uğur Ö. hakkında ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ayrıca dava açıldı.

''BABA OLARAK YIKILDIM''

Olayın ardından kızı E.E. ile Denizli'ye yerleşen Celal E, davada 3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Olay nedeniyle psikolojisi bozulan kızının intihar girişiminde bulunduğunu, hastanede yattığını söyleyen Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım. Bu kişiler dışarıda serbestçe geziyor; kızım da onlar tekrar karşısına çıkacak, diye korkuyor. Kızım geceleri rahat rahat uyuyamıyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum" diye konuştu.

Screenshot_25

Screenshot_26

Screenshot_27

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Devrilen vincin sürücüsünden ilginç sözlerDevrilen vincin sürücüsünden ilginç sözler
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.