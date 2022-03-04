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Kızı da annesinin izinden gitti! OnlyFans’a katılan anne kız sosyal medyada popüler olmayı başardı

04.03.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robinson isimli bir kadın, pazarlama alanındaki işinde çalıştığı sırada kendisini yalnız ve mutsuz hissettiği için kariyer değişikliği yapmaya karar verdi. 51 yaşında kariyerinde yeni bir adım atmayı düşünen Robinson, “Mrs. Robinson” kullanıcı adıyla bir OnlyFans hesabı kurdu. Ailesinin en büyük destekleyicisi olduğunu ifade eden kadın, kızının da kendisiyle aynı işi yapmaya başladığını söyledi. İkili prensip olarak beraber içerik üretmeyeceklerini açıkladı.

Kızı da annesinin izinden gitti! OnlyFans’a katılan anne kız sosyal medyada popüler olmayı başardı

51 yaşındaki bir anne sosyal medya kariyerine odaklanarak kendisine OnlyFans hesabı kurmaya karar verdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Robinson isimli kadın, kurumsal bir şirketteki halkla ilişkiler görevinden istifa ederek OnlyFans hesabı oluşturdu. No Jumper podcastinde kariyer değişikliğine dair detayları paylaşan Robinson, “Hiçbir zaman şöhret iddiam olmadı. Gerçek şu ki güzel giden bir kariyerim vardı. Kurumsal bir firmada halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştım. Bir süre İngilizce öğretmenliği yaptım. Bütün bunlardan sıyrılarak bir anda kendimi OnlyFans’ın içinde buldum” dedi.

“KAZANDIĞIM PARA ŞAŞKINLIK VERİCİYDİ”

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Tam zamanlı olarak kurumsal bir şirkette çalıştığında aldığı maaşın 3 katını OnlyFans hesabı sayesinde kazandığını fark eden Robinson, “51 yaşındayım. Hayranlarım yaşıma ve bana bayılıyorlar. İlk ay kazandığım parayı gördüğümde inanamadım. OnlyFans’ta gençler arasındaki rekabet çok yüksek ancak yaşıtlarım bu platformdan garip bir şekilde uzak durmayı seçiyor” ifadelerini kullandı.

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KIZIMIN DA HESABI VAR

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Robinson, çocuklarının kendisini desteklediğini söyleyerek diğer insanların fikirlerinin umrunda olmadığını belirtti. Çocuklarının annelerinin kararlarından çok memnun olduğunu ve kızı Amber Blake’in de sektöre adım attığını belirten Robinson, “Kızım üniversiteye gitti, güzel sanatlar ve müzikal tiyatro bölümünden mezun oldu. Koronavirüs kısıtlamalarından önce şarkıcılık yapıyordu. Kısıtlamalarla beraber mesleğini yapamamaya başladı. Ona OnlyFans hesabı açmasını tavsiye ettim” dedi.

Kızının da kendisinin de OnlyFans hesabı bulunmasına rağmen Robinson ikilinin bazı prensipleri olduğunu vurguladı. Robinson hiçbir zaman kızıyla beraber içerik üretmeyeceğini dile getirerek, “Birbirimizi seksi bir şekilde görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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