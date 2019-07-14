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Kızı damadı tarafından başından vurulan anne konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz hafta uzman çavuş olan eşi tarafından başından vurularak ağır yaralanan Müberra Kuzdan’ın annesi Vildan Gürsanlı, damadının kızını evlendiği günden bu yana öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.4 yıllık evliliği boyunca kızı Müberra Kuzdan’ın her gün eşi tarafından dövüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini öne süren anne Vildan Gürsanlı, "Büyük kızı varken, oğluna hamileyken sorun yaşamaya başladılar.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz hafta uzman çavuş olan eşi tarafından başından vurularak ağır yaralanan Müberra Kuzdan’ın annesi Vildan Gürsanlı, damadının kızını evlendiği günden bu yana öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.
4 yıllık evliliği boyunca kızı Müberra Kuzdan’ın her gün eşi tarafından dövüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini öne süren anne Vildan Gürsanlı, "Büyük kızı varken, oğluna hamileyken sorun yaşamaya başladılar. Ayrılma aşamasına geldiler. Gaziantep’teki komşuları aradı bizi. Kızımın her gün eşi tarafından darp edildiğini söylediler. Bir seferinde komşusunun biri kızımı kocasının elinden alıp Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kadar getirdi. Babası gidip oradan alıp Afşin’e getirdi. Afşin’e geldiğinde kızım ayrılacaktı. Yeniden kandırmış kızımı, tehdit de etmiş. Ben yanlarına giderdim bazen. Kızımın her tarafında morluklar olurdu. Kardeşime, babama bir zarar gelmesin diye bize pek yansıtmazdı” dedi.
Gürsanlı, şunları kaydetti:
"Bir seferinde damadımın babasının evinde tartışma yaşamışlar. Kavga esnasında damadım ’Baba çekil de vurayım şunu’ demiş. En ufak bir sorunda vururum, öldürürüm diye tehdit ederdi. Çok aşırı kıskançtı. Yaşlıdan da kıskanırdı, gençten de kıskanırdı. Kızım üç çocuğum var, ayrılmayayım, düzelir diye umut etmiş. Elbistan ilçesinde düğüne gittiler. Büyük kızı benim yanıma bıraktılar. ’Biz dönüşte geri alırız’ dediler. Ben zaten onların kavga haberini sürekli duyuyordum. Düğün sonrası kızım telefon etti, çocuğu gelirken alacağını söyledi. Damadım ’Çocuğu ben getiririm’ dedi. Telefonu kapattılar. Ben de bekliyordum gelmediler. Sonra acı haberi duyduk. Olay esnasında kızımın 3 aylık çocuğu kucağında, arka koltukta ise 3 yaşındaki oğlu vardı.”
9 Temmuz Salı günü meydana gelen olaydan sonra gözaltına alınan Uzman Çavuş G.K. tutuklanmıştı. Başından vurularak ağır yaralanan Müberra Kuzdan’ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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