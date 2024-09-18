Kızı Dilan Çıtak'ın uçaktaki kavgası ona soruldu! İbrahim Tatlıses önce susma işareti yaptı sonra... Yanındakiler araya girdi

MYNET-İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, THY uçağı ile Bodrum'dan İstanbul'a dönerken kedisini pusetinden çıkarıp kucağına aldı. Kabin görevlisi kendisini uyarınca da tartışma çıktı.

KARA LİSTEYE ALINDI

Tatlıses, tartışma sırasında "Lenslerini oydurtma bana" diye bağırdığı kabin görevlisinin üzerine yürüdü. Uçak İstanbul'a indiğinde ise iki taraf da polis eşliğinde karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Tatlıses, THY'nin kara listesine alındı.

SUSMA İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu olaylar bir süredir sorunlar yaşadığı babası İbrahim Tatlıses'e soruldu. Babası ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak'ın kavgasını duyan Tatlıses önce 'susma işareti' yaptı sonra tam cevap verecekken araya yanındakiler girdi.

Bu olay hakkında 'bunu daha sonra başka bir gündemde konuşsak' denildi.