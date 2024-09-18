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  4. Kızı Dilan Çıtak'ın uçaktaki kavgası ona soruldu! İbrahim Tatlıses önce susma işareti yaptı sonra... Yanındakiler araya girdi

Kızı Dilan Çıtak'ın uçaktaki kavgası ona soruldu! İbrahim Tatlıses önce susma işareti yaptı sonra... Yanındakiler araya girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 12:38
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Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Kavga görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dilan Çıtak'ın uçaktaki kavgası bir süredir sorunlar yaşadığı babası İbrahim Tatlıses'e soruldu. Ünlü ismin cevap vermek istemeyişi dikkat çekti.

Kızı Dilan Çıtak'ın uçaktaki kavgası ona soruldu! İbrahim Tatlıses önce susma işareti yaptı sonra... Yanındakiler araya girdi

MYNET-İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, THY uçağı ile Bodrum'dan İstanbul'a dönerken kedisini pusetinden çıkarıp kucağına aldı. Kabin görevlisi kendisini uyarınca da tartışma çıktı.

KARA LİSTEYE ALINDI

Tatlıses, tartışma sırasında "Lenslerini oydurtma bana" diye bağırdığı kabin görevlisinin üzerine yürüdü. Uçak İstanbul'a indiğinde ise iki taraf da polis eşliğinde karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Tatlıses, THY'nin kara listesine alındı.

dilan çıtak

SUSMA İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu olaylar bir süredir sorunlar yaşadığı babası İbrahim Tatlıses'e soruldu. Babası ile soyadı krizi yaşayan Dilan Çıtak'ın kavgasını duyan Tatlıses önce 'susma işareti' yaptı sonra tam cevap verecekken araya yanındakiler girdi.

11 TATLISES

Bu olay hakkında 'bunu daha sonra başka bir gündemde konuşsak' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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