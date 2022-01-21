MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızı Edis ile öpüşürken yakalanmıştı! Selami Şahin'den açıklama

Kızı Edis ile öpüşürken yakalanmıştı! Selami Şahin'den açıklama

21.01.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selami Şahin'e ünlü popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile öpüşmesi soruldu. Şahin, "Çocuklarım büyüdü onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidirler. Onlar karar verir ben ise sadece karşılarım." açıklamalarında bulundu.

Kızı Edis ile öpüşürken yakalanmıştı! Selami Şahin'den açıklama

Yeni albüm için kolları sıvayan usta müzisyen Selami Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine, "Çocuklarım büyüdü onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidirler. Onlar karar verir ben ise sadece karşılarım." ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: Edis ve Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin öpüşürken yakalandıBomba iddia: Edis ve Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin öpüşürken yakalandı

kizinin-edis-ile-opusmesine-selami-sahin-den-ilk-14681240_3375_m

"SAHNEYE ÇIKIYORSA ONA GÖRE GİYİNMELİ"

Son zamanların tartışma konusu haline gelen kadın sanatçıların transparan kıyafetler tercih etmelerine değinen Selami Şahin, "Her şey tadında güzel. Sahneye çıkıyorsa ona göre giyinmeli. Oraya gelen kıyafete değil, sese geliyor o yüzden açık saçık olmamalı." dedi.

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Güzelliğiyle sosyal medyanın gündemindeSelami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde

NE OLMUŞTU?

Popçu Edis, geçtiğimiz haftalarda bir kadınla öpüşürken yakalandı. Edis Görgülü'nün öpüştüğü kişinin Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu ortaya çıktı. İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, "Edis ile yakın arkadaşlar" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Ayna karşısında yarı çıplak selfie!Ayna karşısında yarı çıplak selfie!
Anahtar Kelimeler:
Selami Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.