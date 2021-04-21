Kızı, eşi tarafından taciz edilen annenin sözleri kahretti: Korktuğu için bana anlatmamış

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi F.D., 13 yıl önce çelik kapı ustası M.A.D. ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden kızı Ş.Z.Ş.'yi dünyaya getiren F.D.'nin ikinci evliliğinden de erkek çocuğu oldu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Ş.Z.Ş., annesi F.D.'ye 16 Aralık 2020'de üvey babası M.A.D.'nin kendisini cinsel tacizde bulunduğu söyledi. Bunun üzerine F.D. savcılığa gidip, eşi M.A.D.'den şikayetçi oldu. Savcılık konuya ilişkin soruşturma başlatırken, M.A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis M.A.D.'nin yanı sıra F.D. ve kızı Ş.Z.Ş.'nin de ifadelerini aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak, avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 2 ay sonra tahliye edildi.

Başlatılan soruşturmanın ardından M.A.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya mağdur çocuk Ş.Z.Ş ve annesi F.D katıldı. Tutuksuz yargılanan M.A.D. ise duruşmaya gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma, tutuksuz yargılanan sanığın bir sonraki davaya zorla getirilmesine hükmedilerek 14 Eylül'e ertelendi.