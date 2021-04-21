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  4. Kızı, eşi tarafından taciz edilen annenin sözleri kahretti: Korktuğu için bana anlatmamış

Kızı, eşi tarafından taciz edilen annenin sözleri kahretti: Korktuğu için bana anlatmamış

21.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de üvey kızına 4 yıldır cinsel tacizde bulunan 42 yaşındaki M.A.D.'nin yargılamasına başlanıldı. Duruşmaya katılmayan M.A.D.'nin bir sonraki davaya zorla getirilmesine hükmedildi. 40 yaşındaki anne F.D., duruşma sonrası açıklama yaparak, 'Eşim 4 yıl önce tacizlere başlamış. Kızım korktuğu için bana anlatamamış. Adalet yerini bulsun. Kadınlar susmasın. Çocuklara uzanan eller kırılsın' dedi.

Kızı, eşi tarafından taciz edilen annenin sözleri kahretti: Korktuğu için bana anlatmamış

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi F.D., 13 yıl önce çelik kapı ustası M.A.D. ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden kızı Ş.Z.Ş.'yi dünyaya getiren F.D.'nin ikinci evliliğinden de erkek çocuğu oldu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Ş.Z.Ş., annesi F.D.'ye 16 Aralık 2020'de üvey babası M.A.D.'nin kendisini cinsel tacizde bulunduğu söyledi. Bunun üzerine F.D. savcılığa gidip, eşi M.A.D.'den şikayetçi oldu. Savcılık konuya ilişkin soruşturma başlatırken, M.A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis M.A.D.'nin yanı sıra F.D. ve kızı Ş.Z.Ş.'nin de ifadelerini aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak, avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 2 ay sonra tahliye edildi.
Başlatılan soruşturmanın ardından M.A.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya mağdur çocuk Ş.Z.Ş ve annesi F.D katıldı. Tutuksuz yargılanan M.A.D. ise duruşmaya gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma, tutuksuz yargılanan sanığın bir sonraki davaya zorla getirilmesine hükmedilerek 14 Eylül'e ertelendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Duruşma sonrası açıklama yapan anne F.D. "Eşim 4 yıl önce tacizlere başlamış. Kızım korktuğu için bana anlatamamış. Polise gidip şikayetçi olduk. Cezaevine girdi. 2 ay sonra tahliye edildi. 13 senemi verdim evliliğim için. En ağır cezayı istiyorum" dedi.

'KADINLAR SUSMASIN, ÇOCUKLARA UZANAN ELLER KIRILSIN'

Kızının yaşadıkları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini ifade eden F.D., "Yaşananlar nedeniyle çocuğumun psikolojisi bozuldu. Haftanın 2 günü psikoloğa gidiyor. Kabuslar görüyor. Adını duyduğunda bile ağlamaya başlıyor. Benim de dünyam alt üst oldu. Allah'a şükür daha da ileri gitmeden durumu fark ettik. Bunların düşüncesi bile kötü. Adalet yerini bulsun. Bu tür pislikler gizli kalmasın. Kadınlar susmasın. Çocuklara uzanan eller kırılsın" diye konuştu.

DHA

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tecavüz Denizli taciz

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