HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi

Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde zaman geçiren 5 yaşındaki Ada için evinin balkonunu uzay istasyonuna çeviren 33 yaşındaki baba takdir topladı.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde yaşayan 33 yaşındaki Selçuk Kaba, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan 5 yaşındaki kızı Ada’nın sıkılmaması ve kaliteli zaman geçirebilmesi için evinin balkonunda uzay konseptini hayata geçirdi. İlk olarak balkonun tavanını simli boyayla boyayarak uzay havası veren Kaba, daha sonra kızıyla birlikte merkür, venüs, dünya, mars, jüpiter, satürn, uranüs, neptün ve plüton gezegenlerin yer aldığı güneş sistemini yaptı.

Kaba daha sonra buzdolabı kartonlarından kızı Ada’nın içerisine girip oynaya bileceği uzay mekiği yaparken, kartondan astronot elbisesi de yaptı.

Kaba, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan kızı için eğlenceli bir alan oluşturmak istediğini söyledi.

Uzun süredir kızı Ada için bu tür bir alan yapmak istediğini ifade eden Kaba, "Evde kaldığımız şu dönemlerde kızımın hayal dünyasının gelişmesi, evde kaliteli vakit geçirebilmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Hepsi el emeğidir. Önce duvarımızı boyadık, simlerle uzay temasının rengini belli etmeye çalıştık. Güneş sistemini yaptık, çoğu etkinliğe kızımı katmaya çalışıyorum. Beraber tek tek gezegenleri boyadık, fosforlu yıldızlarla süslemeye çalıştık. Daha sonra kartondan uzay mekiği yaptım. Basit buzdolabı kartonu bunlar" dedi.

Çocuklarla ve kızıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini aktaran Kaba, şunları kaydetti:

"Sürekli beraberiz, birlikte oyun oynuyoruz, en iyi arkadaşıyım. Şu dönemde çocukların evde çok canı sıkıldığı için televizyon, telefon gibi zararlılardan uzak durması için kızımla daha aktif olmaya çalışıyorum. Beraber güzel vakit geçiyoruz."
Ada Kaba ise babasına yardım ettiğini ve birlikte yaptıklarını belirtti.

Merkür, dünya ve uranüs gezegenlerini yaptığını anlatan Ada Kaba, "Artık sıkılmıyorum. Uzay mekiğimle oynuyorum" dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Dehşet anlar! Aracın altından sürünerek çıktılarDehşet anlar! Aracın altından sürünerek çıktılar
Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız… Son vedalarını milyonlarca insan izlediGözyaşlarınızı tutamayacaksınız… Son vedalarını milyonlarca insan izledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ın kaplıcalarıyla meşhur Ilıca Mahallesi en sakin dönemini yaşıyor

Binlerce ziyaretçi geliyordu! En boş dönemi yaşıyorlar

Dehşet anlar! Aracın altından sürünerek çıktılar

Dehşet anlar! Aracın altından sürünerek çıktılar

(ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni; “Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle”

Şişli sokakları bu şarkıyla inledi

Muş Ovası'nda hayran bırakan manzara!

Sadece 20 gün sürüyor!

Yasağı ihlal eden gençten polisten böyle kaçtı!

Polislere yakalanan gençler böyle kaçtı

Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...

Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.