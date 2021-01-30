Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Konya’da kuyumculuk yapan Irak uyruklu A.A.H.(47), kızı B.A.’nın kaybolması üzerine geçen 12 Aralık tarihinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Bir süre sonra kızı B.A.’dan iyi olduğunu ve Suriyeli biriyle evlendiğine dair telefon alan baba şikayetinden vazgeçerek arama çalışmasını durdurdu. Ancak İstanbul’da yaşayan bir yakını babaya, kızını Esenyurt İlçesi’nde gördüğünü söyledi. Bunun üzerine baba bir taraftan da sosyal medya üzerinden kızı B.A.’nın fotoğraflarını paylaşarak arama çalışmalarını sürdürdü. B.A.’nın fotoğraflarının sosyal medyada dağılması üzerine baba A.A.H.’yi arayan Suriye uyruklu İ.B. kızının Bursa’nın Kestel İlçesi’nde olduğunu bildirdi.

7 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Baba A.A.H. Bursa’ya gelerek durumu Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu esnada A.H.H.’yi tekrar arayan İ.B., kızı B.A.’yı 7 bin dolar karşılığında kendisine teslim edeceklerini söyledi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.A.H.’nin şüpheli İ.B. ile buluşmasını istedi. Plana uygun olarak kızını almak için 7 bin dolar getireceğini söyleyen., fidyeci ile görüşmek için çelik yelek giydirilip üzerine dinleme cihazı takılarak buluşma adresine gönderildi. Aynı anda polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. A.H.H ile İ.B.’nin buluştukları anda operasyon düzenleyen polis Suriye uyruklu İ.B. ile birlikte A.B. ve S.K.’yi gözaltına aldı.