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Kızı Gamze okula gidebilsin diye yol yaptıran babaya destek yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, evlerinin bulunduğu dağ yolu bozuk olan ve 6 yaşındaki kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için 20 bin TL veresiyle 4 kilometrelik stabilize yol yaptıran çiftçi Ramazan Korkut, Muğla Valisi Esengül Civelek, sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda hayırseverin kendisine sahip çıktığını söyledi.

Kızı Gamze okula gidebilsin diye yol yaptıran babaya destek yağdı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, evlerinin bulunduğu dağ yolu bozuk olan ve 6 yaşındaki kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için 20 bin TL veresiyle 4 kilometrelik stabilize yol yaptıran çiftçi Ramazan Korkut, Muğla Valisi Esengül Civelek, sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda hayırseverin kendisine sahip çıktığını söyledi. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın Vali Civelek'in talimatıyla makamında görüştüğü Korkut'a, borçlarının kapatılacağının sözünü verdiği öğrenildi.
Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkiinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.
DHA'nın gündeme getirdiği yol haberinin ardından Korkut ailesine yardımlar çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi.
DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan Korkut, "Haberin internet sitelerinde ve televizyonda çıkmasının ardından onlarca insan beni arayarak hesap numaramı istedi. Kimileri ise evimize gelerek maddi yardımda bulundu. Bugün ise sayın Kaymakamımızın araması üzerine kendisini makamında ziyaret ettim. Sayın Valimizin talimatıyla borçlarımının kapatılacağını söyledi. Haluk Levent Bey ise bu ayın 21'inden sonra bizi evimizde ziyaret edecek. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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