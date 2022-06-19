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Kızı geçen sene öldürülmüştü: Kendisi de cinayete kurban gitti! Bu kez katil...

19.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Hatice Barış’ın kızı geçtiğimiz sene sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Dava devam ederken Hatice Barış da cinayete kurban gitti. Barış, eski kayınbabası tarafından av tüfeği ile öldürüldü. Olay sonrası evine giden eski kayınpeder, gözaltına alındı.

Kızı geçen sene öldürülmüştü: Kendisi de cinayete kurban gitti! Bu kez katil...

Bir yıl arayla anne ve kızı Adana'da öldürüldü. Kan donduran olayın ilkinde, Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo’nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22) ve Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Tuğçe Duman’ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe’nin sevgilisi F.A.’nın öldürdüğünü ileri sürmüştü.

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ANNE DE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış’ta bugün cinayete kurban gitti.

Adana’nın Kozan ilçesinde ikamet eden Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış’ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti.

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Hatice Barış’ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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cinayet kadın cinayeti Adana
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