Kızı için özel tekerlekli sandalye istedi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaşayan Senem Taştepe (44), kemik erimesi nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan kızı Pınar Taştepe'ye (22), bu tür hastalara özel olarak yaptırılabilen tekerlekli sandalyelerden alabilmek için hayırseverlerden yardım istedi. Pınar Taştepe ise tekrar yürüyeceği günleri özlemle beklediğini belirtip, en büyük arzusunu da hayranı olduğu şarkıcı Yıldız Tilbe'yi bir kere dahi olsa görebilmek olduğunu söyledi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Taştepe ailesinin iki çocuğundan biri olan Pınar Taştepe'ye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde 9 yıl önce epilepsi, 4 yıl önce de kemik erimesi (osteoporoz) ve Multipl Skleroz (MS) teşhisi kondu. Tedavisine başlanan genç kız, hastalığının daha da ilerlemesi üzerine 1 yıl önce yürüme yetisini kaybedip, yatağa bağımlı hale geldi. Bu süreçte oğlu askere giden, eşinden de boşanma aşamasına gelen Senem Taştepe, kızına tek başına bakmak zorunda kaldı. Taştepe'ye yatağa bağımlığı kızına baktığı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğü tarafından aylık bin 480 lira evde bakım parası bağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından da görevlendirilen bir ekip tarafından evde bakım hizmeti verilmesi sağlandı. Yunusemre Sosyal Yardımlaşma Vakfı da Taştepe ailesine kömür yardımı yaptı.

Kızının ilaç tedavisine evde devam edildiğini belirten Senem Taştepe, "Tüm gündelik ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Altını bağlıyorum, üzerini değiştirip, yemeğini yediriyorum. Bütün günüm çocuğumla ilgilenmekle geçiyor. 4 yıldır kızıma bakıyorum ve bundan da hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Kızımın adeta bir bebek gibi ilgiye ihtiyacı var. Ancak, içimde kalan bir ukde var o da kızımla el ele tutuşup, birlikte gezememek. Bu benim için büyük bir acı" dedi.

Kızının rahatça gezip, kendi işini görebilmesi için bu tür hastaların rahatça oturabildiği, bacaklarını ileriye uzatabilecekleri, geriye yatabilen bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç olduğunu belirten Taştepe, "Ancak, bunun için maddi durumum yok. Askerdeki oğluma 3 aydır para gönderemedim. Kızıma baktığım için çalışamıyorum. Eşimden de boşandığım için geçimimizi aldığım evde bakım parası ile sağlıyoruz. Bu paranın da 650 lirası zaten ev kirasına gidiyor, başka bir gelir kaynağımız da yok. Evimizin elektrik, su faturasını bile ödeyemez hale geldim. Kızımın yüzde 64 engelli raporu var. Ona ihtiyacı olan, fiyatları ortalama olarak 3 bin liradan başlayan tekerlekli sandalyenin alınabilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde de tedavisi süren kızımın bir an önce ayağa kalkabilmesi için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz" diye konuştu.

'HAYRANI OLDUĞUM YILDIZ TİLBE'Yİ GÖRMEK EN BÜYÜK ARZUM'

Şarkıcı Yıldız Tilbe hayranı olduğunu belirten Pınar Taştepe de, "Hastalığım nedeniyle yatağa bağımlıyım. Vakit geçirirken de sürekli olarak Yıldız Tilbe dinliyorum. Onu bir kere de olsa görmek en büyük arzum" dedi. Hastalığı süresince en büyük desteği annesinden gördüğünü de belirten Taştepe, "Her istediğimi yapmaya çalışıyor. Allah ondan razı olsun. En büyük isteğim eskisi gibi yürüyebilmek, alışverişe gidip, parklarda gezebilmek. O günleri özlemle bekliyorum" diye konuştu.