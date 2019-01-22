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Kızı ihbar etti, polis ipten aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 20:08 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak intihar etmek istedi. Kızının ihbarıyla harekete geçen polis, Mevlüt K.'yı ipten alarak hayatını kurtardı.

Olay akşam saatlerinde, Düzce Mergiç Mahallesi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Mevlüt K. kızına mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Bunun üzerine Mevlüt K.'nın kızı durumu polis ihbar hattına bildirdi. Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis, ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi. Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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