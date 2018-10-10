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Kızı ile 6'ncı kattan düşen kadının ölümünde intihar şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, kucağındaki 3 yaşındaki kızı Zeliha ile apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitiren Zeynep Ceylan'ın (30) cenazesi toprağa verildi.

Kızı ile 6'ncı kattan düşen kadının ölümünde intihar şüphesi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, kucağındaki 3 yaşındaki kızı Zeliha ile apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitiren Zeynep Ceylan'ın (30) cenazesi toprağa verildi. Ağır yaralanan küçük Zeliha'nın ise tedavisi sürüyor. Soruşturma başlatan savcılık, Zeynep Ceylan'ın intihar ettiği üzerinde duruyor.
Evli 3 çocuk annesi Zeynep Ceylan, iddiaya göre, eşini terk edip, sevgilisi olduğu ileri sürülen S.A.'nın Niğde merkez Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta evine yerleşti. S.A. ile birlikte yaşadığı ve eşinden boşanma aşamasında olduğu belirtilen Zeynep Ceylan, dün akşam kızı Zeliha Ceylan ile 6'ncı kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Zeynep Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı ağır yaralandı. Vücudunda çoklu kırıklar oluşan küçük Zeliha, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otopsi yapılan Zeynep Ceylan'ın cenazesi ise Çiftlik ilçesinde toprağa verildi.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, Zeynep Ceylan'ın intihar ettiği üzerinde duruyor. Zeynep Ceylan'ın, Çiftlik ilçesinde eşiyle yaşadığı evi terk ederek Niğde'de oturan S.A.'nın yanına geldiği, içinde bulunduğu durum nedeniyle girdiği bunalım sonucu kendisini 6'ncı kattan atmış olabileceği değerlendiriliyor. S.A. ise ifadesinde olay sırasında uyuduğunu, ambulans ve polis araçlarının seslerine uyanınca durumu fark ettiğini söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kızı ile 6'ncı kattan düşen kadının ölümünde intihar şüphesiKızı ile 6'ncı kattan düşen kadının ölümünde intihar şüphesiKızı ile 6'ncı kattan düşen kadının ölümünde intihar şüphesi

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