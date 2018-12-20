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Kızı ile damadı tartışmasın diye sokakta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 08:57 | Son Güncelleme

Şanlurfa'daki bir parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz adamın hikayesini dinleyen polis duruma kayıtsız kalamadı. 55 yaşındaki adama sahip çıktı. Kızıyla damadının arasının bozulmaması için sokakta kalan Kazım Polat, polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek dinlenmesi için imkan sağlandı.

Anlattıklarıyla yüreklere dokunan Kazım Polat, iki oğlu, bir kızının olduğunu söyledi.Erkek çocukları küçük olduğu için akrabalarının yanına bıraktığını söyleyen Polat, bir süre kızının yanında yaşadığını ancak damadı ile arasının bozulmaması için korktuğunu söyledi.

Kızının yuvası bozulmasın diye parkta yatıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü.
İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat'ın anlattıkları yürek burktu. Polat'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.
Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, "Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor.
Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek’te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğuk” dedi.
Soğukta titreyen Polat, polis aracına bindirilerek İlçe Eminyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
sen bi şekilde bu evlatları büyüttün bu evlatlar da sana bi şekilde bakamadımı. yazıklar olsun.
@mustafaa_tanriverdii bu adama yazıklar olsun aklı sira kendini acindirip milletten para toplayıp boğaz manzaralı köşk alma pesinde
Allah evladında hayırlısını nasip etsin. Hiç mi çıkıp aramadılar babam nerede kalır ne yapar diye...
yuhh daha neler
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