Kızı ile damadı tartışmasın diye sokakta kaldı

Anlattıklarıyla yüreklere dokunan Kazım Polat, iki oğlu, bir kızının olduğunu söyledi.Erkek çocukları küçük olduğu için akrabalarının yanına bıraktığını söyleyen Polat, bir süre kızının yanında yaşadığını ancak damadı ile arasının bozulmaması için korktuğunu söyledi.

Kızının yuvası bozulmasın diye parkta yatıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat'ın anlattıkları yürek burktu. Polat'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.

Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, "Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor.

Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek’te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğuk” dedi.