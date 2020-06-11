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  4. Kızı kapıyı açmayınca polisi aradı, eve balkondan girince gerçek ortaya çıktı

Kızı kapıyı açmayınca polisi aradı, eve balkondan girince gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Düzce’de yaşayan M.G., evdeki kızı kapıyı açmayınca polise haber verdi. Balkondan eve giren polis, kızın uyuduğunu görünce babası da rahat nefes aldı.

Olay, sabah saatlerinde, Çay Mahallesi Kadırga Sokak’ta meydana geldi. Şehir dışında iş için bulunan M.G., evine dönünce kapıyı açması için kızı Y.G.’yi aradı. Ancak genç kız, babasının aramalarına cevap vermedi. Bunun üzerine baba, kapıya vurup, zili çalmaya başladı. M.G.’nin tüm uğraşlarına rağmen kızı kapıyı açmadı. Bunun üzerine panik olan baba, durumu polise bildirdi. Olay yerine ihbarla polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, merdivenle birinci katta bulunan eve balkondan girdi. Polis memuru, genç kızın uyuduğunu gördü. İçeriden açılan kapıdan giren baba da kızının iyi olduğunu görünce rahat nefes aldığını söyledi.

DHA

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