Kızı, kayınpederi tarafından darp edilen baba isyan etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayınpederi M.Ö. tarafından darp edildiği ileri sürülen F. Ö.’nün babası Muzaffer Yakup, darp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ö.’nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda bir süredir kayınpederi ile anlaşmazlık yaşayan F.Ö., kayınpederi M.Ö. tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Yaşanan olayın medyaya yansımasının ardından gözaltına alınan M.Ö.’ye uzaklaştırma kararı verildi. Karardan iki gün sonra kayınpeder M.Ö.’nün uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan evi yaktığı ileri sürüldü. Olayın ardından mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen kayınpeder M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan M.Ö. serbest bırakıldı.

Kayınpederin serbest bırakılmasına isyan etti

Konuyla ilgili açıklama yapan gelin F.Ö.’nün babası Muzaffer Yakut, “Kızım eve gittiğinde servisle birlikte orada eldivenle pusuya yatmış. Kızı içeri çekmiş, hırpalamış. Çığlık içerisinde komşuları gelmiş. Orada sopalarla, demirlerle kızı döverek linç etmiş. Komşular elinden zor almış. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Karakola gittik. Gözaltına alınmış daha sonra savcı bırakmış. Savcı bıraktıktan sonra Emine Bulut gibi olaylar çok olacak. Kızın darbı ortada, komşuların gördüğü ortada. Komşular korkularından bir şey söyleyemiyor. Yangın olmadan önce bu şahsın uzaklaştırma kararı vardı. Karakola gidiyor. Ben evime gideceğim, eşyalarım var diyor onu alayım. O kız orada olsaydı yangından önce o kıza yine vuracaktı. Evden çıkıyor, evden sonra hemen arkasından yangın çıkıyor o orada olduğu esnada” dedi.