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  4. Kızı Kim Kardashian'ı 'biraz anne olaya' davet etti

Kızı Kim Kardashian'ı 'biraz anne olaya' davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın başı altı yaşındaki kızı North ile dertte. Karantina günlerinde Nort yüzünden bir türlü video çekemeyen Kardashian, kızını dışarıya çıkarmaya çalışırken şok eden sözlerle karşılaştı: "Arkadaşlarınızla değil, çocuklarınızla meşgul olun."

Kim Kardashian, eşi Kanye West, büyük kızı 6 yaşındaki North, 4 yaşındaki oğlu Saint, 2 yaşındaki kızı Chicago ve 10 aylık oğlu Psalm ile evde karantinasında… Fırsat buldukça hem YouTube kanalı hem de sosyal medya hesapları için video çekmeye çalışan Kardashian’a, kızı North bir türlü rahat vermiyor.

Geçen hafta kızından kaçarak misafir odasına saklanan ve orada bir makyaj videosu çekmeye çalışan Kim, bu konuda başarılı olamamış ve ortaya çıkan eğlenceli görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı. Kim dün de, yine video çekmeye çalışırken North’un gazabına uğradı. ‘Evde Kal’ mesajı vermeye çalışan Kardashian, North’un sürekli konuşmasından dolayı bir türlü videoyu çekemedi… Video çekmeye çalışrken sürekli kızını dışarıya çıkarmaya çalışan Kim, North’un ‘Arkadaşlarınızla değil, çocuklarınızla meşgul olun’ sözleri üzerine neye uğradığını şaşırdı…


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian, kızı, north,

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