Kızı korkup her şeyi anlatmış! Üç eşini öldüren adamın cinayetlerinde '19 yıl' detayı: Sosyal medyada sekreter ilanı verip...

Türkiye'nin gündemine giren 'eş katili'nin son cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Gece saatlerinde metruk binanın girişine kadın cesedi gömüldü, olay ihbar edildi. Şüpheli olayın ardından üç eşini 19 yıl arayla öldüren N. A. hakkında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı.

İLK EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, İKİNCİ EŞİNİ ÜTÜYLE ÖLDÜRDÜ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen N. A. (57) gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

N. A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli N. A.'nın 2 yıl önce Kovid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

DAHA ÖNCEKİ EŞLERİNİ DE ORADA ÖLDÜRMÜŞ

N. A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu.

Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CESET KOKMASIN DİYE ÖNLEM ALMIŞ

N. A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi.

Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, Mutlu Menekşe'nin ölmeden önce yıkayarak evlerinin bahçesine astığı çamaşırların ise hala askıda olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADAN SEKRETER İLANI VERİYORMUŞ

Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği ve 2 yıl gibi kısa bir sürede evine 20'ye yakın kadın aldığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı öğrenildi.

"KIZI BABASIYLA GÖMDÜKTEN SONRA KORKUP İFADE VERMİŞ"

Teşhis için İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen Menekşe'nin kızı ve yakınları duruma tepki gösterdi.

Mutlu Menekşe’nin damadı İsmail Bangir şöyle konuştu:

“Bu adam bir kere cinayet işlemiş, iki kere cinayet işlemiş, bu da üçüncüsü. Bu tip adamların dışarı bırakılmaması gerekir. Demek ki bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek. Adamın ifadelerini de duyduk. Şahıs, cinayeti kendisinin işlemediğini söylüyor. İşten eve geldiğinde kayınvalidemi bulduğunu, daha önce iki cinayeti olduğu için bu olayı da kendisi yaptı sanırlar diye korktuğunu belirtiyor. Sonra kızını kayınvalidemi gömmeleri için zorlamış. Kızı babasıyla kayınvalidemi gömdükten sonra korkup karakola ifade vermiş. Kamera kayıtlarında da el arabası ile kayınvalidemi götürüp defnettikleri görülüyormuş. Bu tür insanlar dışarıda olursa kimse güvende olmaz. Biz bu davanın arkasını bırakmayacağız. Hak ettiği cezayı almalı. Eğer çıkarsa yine can yakacaktır."

Mutlu Menekşe'nin cenazesinin yarın Afyonkarahisar'da Ataköy Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

