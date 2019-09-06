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Kızı öldürülen babadan 'idam' isteği

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla öldürülen Gülay Şimşek'in (27) babası Kazım Şimşek, kadın cinayetlerine 'idam' cezası getirilmesini istedi. Baba Şimşek, "Ben kadına yönelik şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla öldürülen Gülay Şimşek'in (27) babası Kazım Şimşek, kadın cinayetlerine 'idam' cezası getirilmesini istedi. Baba Şimşek, "Ben kadına yönelik şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur" dedi.

Olay, 30 Temmuz'da Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süre birlikte olduğu Özkan Onay'dan ayrılmak istedi. Onay ise Şimşek'in isteğine karşı çıkarak, genç kadını rahatsız etmeye başladı. Olay günü de Gülay Şimşek'in iş yerinin önüne giderek, mesai bitiminde yolunu kesti. İkili arasında çıkan tartışmada Onay belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Gülay Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Onay ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'ÜLKEDE ARTIK BÖYLE HADİSELER OLMASIN'

Kızının ölümüyle yıklılan baba Kazım Şimşek, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Acılı baba Şimşek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim kızım bir cinayete kurban gitti. Birkaç gün önce de Kırıkkale'de olan cinayet hadisesi, insanlık adına yapılmayacak bir suçtur. Hiçbir insanın kabul edemeyeceği bir durumdur. Ülkemizde artık böyle hadiseler olmasın. Bugün benim kızıma olan yarın sizin kızınıza da olabilir. Emniyet güçleri, savcılık, Adalet Bakanlığı ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı kadınlara yönelik şiddet olaylarını önlemek için ne yapmaları gerekiyorsa yapılmalıdır. Cinayet işleyen kişilere yönelik en ağır yaptırımlar getirilmeli" dedi.

'İDAM KARARI GETİRİLMELİDİR'

Şimşek, idam cezasının kadın cinayetlerine karşı caydırıcı olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur."

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