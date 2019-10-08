Kızı ölüm orucunda ölen 72 yaşındaki sanığa PKK propagandasından hapis

Kayseri’de sosyal medya hesabından PKK övücü paylaşımları yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 72 yaşındaki sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sanığın kızının 2001 yılında DHKP/C örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul’da tutuklu yargılandığı ve ölüm orucu eylemine katılıp, eylemin 301. gününde öldüğü ortaya çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.A.(72) ile avukatı hazır bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ‘PKK silahlı terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanan mahkemede hem Londra hem de Kayseri’de ikamet adresi olduğunu söyleyen 72 yaşındaki sanık emekli H.A., “Facebook’tan terör örgütünü övücü paylaşımları ben yapmadım, benim telefonum açık, herkes alıp kullanıyor. Kimin yaptığını bilmiyorum” dedi. Sanığın avukatı da paylaşımların 2015 yılına ait olduğunu, haber ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını söyleyerek sanığın beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.A.’ya ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın cezasını hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tutuksuz sanık H.A.’nın kızı M.A.’nın 2001 yılında DHKP/C örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul’da tutuklu yargılandığı ve ölüm orucu eyleminin 301. gününde öldüğü öğrenildi.

