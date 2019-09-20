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Kızı PKK tarafından kaçırılan baba: Kızımın mezarını hazırladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

KONYA’nın Yunak ilçesinde, kızının PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyen Zilfik Tunç, "Kızımın öldüğünü duyup, mezarını hazırladım" dedi.

Kızı PKK tarafından kaçırılan baba: Kızımın mezarını hazırladım

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Yunak ilçesinde, kızının PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyen Zilfik Tunç, "Kızımın öldüğünü duyup, mezarını hazırladım" dedi. Tunç, dini nikahlı eşi Yıldız Ballı'nın da Diyarbakır’da HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldığını ifade etti.
Dini nikahla yaşayan 6 çocuk sahibi Zilkif Tunç (57) ve Yıldız Ballı çifti, 5 yıl önce İstanbul'da otururken, tekstil fabrikasında çalışan ve o dönem 16 yaşındaki kızları Yasemin Ballı, aniden ortadan kayboldu. Aile yaptığı araştırmada, kızlarının, terör örgütü PKK tarafından aynı fabrikada çalışan bir arkadaşıyla birlikte kaçırıldığını öğrendi. Aslen Ağrılı olan çift, olayın ardından Konya'nın Yunak ilçesindeki evlerine göç etti.
ANNESİ, HDP ÖNÜNDEKİ OTURMA EYLEMİNE KATILDI
Anne Yıldız Ballı, Diyarbakır'da, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP binası önünde oturma eylemine başlamasının ardından bu kente giderek eyleme katıldı. Diğer çocuklarının başında kalan inşaat işçisi baba Zilkif Tunç da kızına bir an önce kavuşmak istediğini belirtti.
KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİP MEZARINI KAZDI
Haziran ayında Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan amcasının oğlu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (28) Ağrı'nın Tutak ilçesindeki cenazesinde, kızının öldüğünü öğrendiğini ifade eden Zilkif Tunç, şunları söyledi:
''Amcamın oğlu Adem Tunç, Suriye’de şehit oldu. Memlekete cenazeye gittiğimde kızımın ölüm haberini duydum. Bunlar ne istiyorlar bizden? Kızımı da aldılar, amcamın oğlunu da aldılar. Daha ne istiyorlar bizden, artık yeter.''
Yunak'a döndükten sonra kızı için mezar hazırladığını belirten Tunç, ''Eşimin psikolojisi bozuldu. Mezarlığa gelip elleriyle kızımıza mezar kazmaya çalıştı. Benim çocuğumu kaçırmışlar, ne hakkını savunuyor bunlar?'' diye konuştu.
Yasemin Ballı'nın en küçük kardeşi Barış Ballı (11) da ablasını çok özlediğini söyledi. Ablasının geri gelmesini isteyen Barış Ballı, ''Ablamı istiyorum. Niye ablamı kaçırdınız? Kaçırdıysanız da ya ölüsünü ya dirisini verin bize. Niye vermiyorsunuz? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz?'' dedi.

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Kızı PKK tarafından kaçırılan baba: Kızımın mezarını hazırladımKızı PKK tarafından kaçırılan baba: Kızımın mezarını hazırladımKızı PKK tarafından kaçırılan baba: Kızımın mezarını hazırladımKızı PKK tarafından kaçırılan baba: Kızımın mezarını hazırladım

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