HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

25.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

Antalya'da M.K.'nin, çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulunduğu, 8 ay sonra intihar teşebbüsü nedeniyle yüzde 99,9 engelli kalan Ç.Y.'nin annesi, "Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu" dedi.

Antalya'da Ç.Y.'yi, 30 Eylül 2019 günü çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alan M.K., götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulundu. 3 Haziran 2020 tarihinde intihar teşebbüsünde bulunan Ç.Y., yüzde 99,9 engelli kaldı. Yatağa bağımlı kalan genç kadın için Muratpaşa ilçesinde bulunan, üzerinde şiddete uğrayan ve öldürülen 460 kadının adının yer aldığı 'Al Yazmalım Anıtı' önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Ç.Y'nin annesi annesi ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı.

'TORUNUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Anne, 1.5 yıldır yaşadıklarını sadece kendisinin bildiğini söyleyerek, “Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu. Çok yoruldum sağlığım el vermiyor. Kızım çocuğuna bakmak için ayakta durmak zorunda kaldı" dedi.

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidiTecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

'ER YA DA GEÇ CEZALARINI BULACAKLAR'

Avukat Bilgenur Yalçın, Ç.Y.'nin yaşadığı olayın son zamanlarda kadın cinayetinin en elim hali olduğunu açıkladı. Yalçın, “Ç.Y. erkek eliyle öldürülmemiş, erkek zihnindeki fikir ve düşüncelerle ölüme sürüklenmiştir. Bu yolda kendisine yardımcı olan ve kendisini intihara yönlendiren herkes er ya da geç cezasını bulacaktır. Bu yönde açıklamamızı mahkeme heyetine sunduk. Kadınlarımız kendileri güvende hissetsin, korkmasın. Devlet sonuna kadar yanında olacaktır. Kadınlar KADES uygulamasını indirsin. Şiddete maruz kaldıklarında KADES uygulaması sayesinde bu tehditten uzaklaşabilecekler. Ç.Y.'nin telefonunda KADES uygulaması olsaydı bu sonu yaşamazdı. Bu uygulama sayesinde çok fazla insanın hayatı kurtarılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklamaKafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

F-16'lar Doğu Akdeniz'de uçtu!

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

Meteoroloji uyardı! Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kaçırılan gemicinin son sözleri 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' olmuş

Kaçırılan gemicinin son sözleri ortaya çıktı!

Nuri Genç'in cenazesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Nuri Genç'in cenazesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.