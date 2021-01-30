Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi’ndeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Kadriye Turgut'un kızı Hatice Ergün (51) ve damadı İsmail Ergün’ün (56) markete alışverişe gittikleri sırada, yatalak hasta olan Kadriye Turgut evde tek başına kaldı. Bu sırada iddiaya göre yatak altına serilen elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi sararken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, Kadriye Turgut dışarı çıkamadı.

DAMADI VE KIZI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangın haberini alarak hemen eve gelen İsmail ve Hatice Ergün çifti ise alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Yangın yerine çağrılan ambulansa alınan İsmail Ergün’ün elinde oluşan hafif yanıklar tedavi edilirken bir süre oksijen verildi. Ambulanstan inen İsmail Ergün ve Hatice Ergün, bir otomobile bindirildi. Otomobil içerisinde Hatice Ergün, İsmail Ergün'e sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra İsmail ve Hatice Ergün, tekrar yanan eve gitti. Bu sırada gözyaşı döken Hatice Ergün 'anne' diye feryat etti.