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  4. Kızı ve eşi hayatını kaybetmişti! 12 gündür tek bir iz yok... Nehirde kaybolan Fevzi Bulut hâlâ bulunamadı

Kızı ve eşi hayatını kaybetmişti! 12 gündür tek bir iz yok... Nehirde kaybolan Fevzi Bulut hâlâ bulunamadı

09.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut hayatını kaybederken, kaybolan Fevzi Bulut için arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına on ikinci gününde devam ederken babanın bulunması için Ankara'dan özel ekip gelmişti.

Kızı ve eşi hayatını kaybetmişti! 12 gündür tek bir iz yok... Nehirde kaybolan Fevzi Bulut hâlâ bulunamadı

Kaza, 28 Nisan akşamı Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAMİLE BÜŞRA VE ANNESİNİN CESEDİ BULUNMUŞTU

Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız babası Fevzi Bulut ise bulunamadı. Ölmez çiftinin suya gömülen otomobillerine de ulaşılamadı.

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12 GÜN OLDU

Kazada suya kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise 12’nci günde devam ediyor.
Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Kaza sonrası nehre kapılan otomobil ve şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler nehrin belli noktalarına dalışlar yapıyorlar.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum
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