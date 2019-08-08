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Kızı ve oğluna cinsel istismar sanığı babaya 60 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

KONYA'da oğlu ile kızına 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.K.'nin (42), 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Hasan DÖNMEZ-Yaşar COŞKUN/KONYA,(DHA)- KONYA'da oğlu ile kızına 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.K.'nin (42), 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında çocuklarının psikolojilerinin yerinde olmadığını öne süren A.K., ''Kızım ve oğlum internet hastasıdır. Psikolojileri yerinde değildir. İkisini de mavi balina oyununu oynarken görmüştüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi. Olay, şu an 14 yaşında olan kız çocuğunun, geçen yıl aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine, babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı. Ağabey de annesi Z.K.'ye, babasının 11 yaşındayken kendisine top almaya geldiği evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, kız kardeşini istismardan kurtarmasını istedi. Küçük kız kendisiyle konuşan annesine de babasının kendisini 7 yaşından itibaren evde kimsenin olmadığı zamanlarda taciz ettiğini, geçen yıl yaz tatilinde babasıyla yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ettiğini belirtti. 60 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR Anne Z.K., jandarmaya şikayetçi oldu. Geçen ocak ayında gözaltına alınıp, tutuklanan baba A.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki çocuk da devlet koruması altına alındı. “EN UFAK BİR ŞEYDE KIZIYORSUN, DOKUNMAMA İZİN VERMİYORSUN’’ Soruşturma aşamasında dinlenen ve mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydında babanın, kızına, ''İyi düşün. Herkes gittikten sonra tek olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Anlamıyorum, seni sevmenin neresi mantıksız. Çok seviyorum. En ufak bir şeyde kızıyorsun, dokunmama izin vermiyorsun, sevmeme izin vermiyorsun. Sağına, soluna dokununca bir şeyler mi eksiliyor sanki" dediği ortaya çıktı. ‘ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZUK, MAVİ BALİNA OYNUYORLAR’ Tutuklu baba A.K. dün görülen ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyip, çocuklarının internette 'mavi balina' adlı oyunu oynadığı için psikolojilerinin bozuk olduğunu öne sürdü. A.K., “Ben çocuklarımdan bu şekilde ithamlar beklemiyordum. Oğlum 2014 yılında böyle bir olayın gerçekleştiğini söylüyor. Fakat neden beş yıl boyunca kimseye söylememiş. Kızım ve oğlum internet hastasıdır. Psikolojileri yerinde değildir. Mavi balina adlı oyunu oynarken kendilerini görmüştüm. Eşim, çocukları benden uzaklaştırıyordu. Kendisiyle de 8-10 yıldır cinsel yönden problem yaşıyorduk. Problem bendeydi ve eşim bana ihanet ediyordu. Çocukların benim hakkımda ifade vermelerinin nedeni eşimle aramızdaki problemler. Çocuklarıma cinsel yönde bir davranışta bulunmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi. A.K., mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydındaki sesin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Anne Z.K. ise, sesin eşine ait olduğunu, babasının kızına bakışlarının farklı olduğunu, kızının son zamanlarda babasından çekindiğini, aynı ortamda kalmak istemediğini, dokunduğunda ağladığını gördüğünü anlattı. Eşinin cinsel hayatlarıyla ilgili anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden anne A.K.'nin daha önce İzmir'de genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğunu ve bu olaydan ceza aldığını söyledi. Çocukların da ifade verdiği duruşma tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının incelenmesi için ertelendi. Duruşmaya katılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği(UCİM) Başkanı Saadet Özkan ile gönüllü avukatlar, çocukların ve ailenin yanında olduklarını açıkladı.

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