HABER

Kızıl akbaba "Dobrila" Sırbistan'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince 3 ay önce Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba, doğal yaşam alanına salınmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştırıldı

BELGRAD (AA) - Şanlıurfa'da, 3 ay önce jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Türkiye'deki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Sırbistan'a getirildi.

"Dobrila" olarak da bilinen kızıl akbaba, Turkish Cargo'ya ait uçakla başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, havalimanında düzenlenen basın toplantısında, kızıl akbabanın evine getirilmesinin, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Nesli tehlike altında olan Dobrila'nın tek başına evine dönemeyeceğini anladıktan sonra Türk Hava Yollarından (THY) yardım talep ettiklerini söyleyen Bilgiç, "Operasyonumuzun başarıyla sonuçlanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Dobrila'nın doğal yaşam alanı Uvac'ta doğaya bırakılacağını belirten Tanju Bilgiç, kızıl akbabanın kısa sürede iyileşip yeniden Uvac Nehri üzerinde uçmaya başlaması temennisinde bulundu.

Sırbistan Çevre Bakanı Goran Trivan da Dobrila'nın tedavisini üstlenen Türkiye'ye teşekkür ederek, "Uvac'ta yaklaşık 500 kızıl akbabamız var. Dobrila'nın yuvasına dönmesi, iki ülkenin ortak çabalarıyla çok güzel ve özel şeyler yapabildiğinin göstergesi." diye konuştu.

Dobrila'nın Sırbistan'a dönüşünü çok sayıda yerel ve uluslararası basın mensubu da takip etti.

Aralık ayında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan Dobrila, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmişti. Yapılan araştırmaların ardından kuşun nesli tükenme riski altında olan kızıl akbaba olduğu ve ayak etiketinden Sırbistan'dan geldiği tespit edilmişti.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdiKapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi
GÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belgrad Dobrila kızıl akbaba Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.