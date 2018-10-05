Kızıl Ejder masajı bu hale getirdi

Turizm cenneti Bali'de eşi Candise ile tatil yapan Matthew Raison, rahatlatıcı olabileceğini düşündüğü Kızıl Ejder masajı yaptırmak istedi.
Kızıl Ejder masajını yapan masör, Matthew'ün sırtına bozuk parayla bir tür işlem uyguladı ve bedeninin Kızıl Ejder'e dönüşeceğini söyledi.
Masajdan sonraki gün boynundan kuyruk kemiği sokumuna kadar olan bölgede dev kırmızı şeritler ortaya çıkınca genç adam ne yapacağını şaşırdı.
Matthew'ün sırtındaki kızıl şeritleri fark eden eşi Candise, bu olaya kahkalarla güldüklerini söyledi ve eşinin üç yıldır sırt ağrısı sorunlarından şikayetçi olduğunu belirtti.
Kızıl Ejder masajının ardından ortaya çıkan izler yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca genç adamın endişeleri de son buldu.
Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü
HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!
Trump'ın 'tuvalet kağıdı' talihsizliği
Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i protesto olayında son dakika gözaltı kararı!
Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!
MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum