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Kızıl geyiklerin sayısı 6’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

 BURSA Hayvanat Bahçesi’nde 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavruyla birlikte kızıl geyik sayısı 6'ya yükseldi.  Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kızıl geyiklerin sayısı, 6'ya yükseldi. 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavru, hem hayvanat bahçesi çalışanların, hem de ziyaretçilerin gözdesi oldu. Yürümekte zorlanmasına karşın sürüden ayrılan yavru kızıl geyiklerden biri, annesi tarafından bir süre sonra bulundu.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Hayvanat Bahçesi’nde 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavruyla birlikte kızıl geyik sayısı 6'ya yükseldi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kızıl geyiklerin sayısı, 6'ya yükseldi. 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavru, hem hayvanat bahçesi çalışanların, hem de ziyaretçilerin gözdesi oldu. Yürümekte zorlanmasına karşın sürüden ayrılan yavru kızıl geyiklerden biri, annesi tarafından bir süre sonra bulundu. Anne kızıl geyik, bir taşın arkasındaki gölgelik alanda dinlenirken bulduğu yavrusunu bir süre diliyle yaladı. Ardından da onu, sürünün yanına doğru götürdü.

Hayvanat bahçesinde 14 gün önce de bir alageyik dünyaya geldi. Sayıları 5’e yükselen alageyiklerin yavruyu yanlarından ayırmadığı görüldü.

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