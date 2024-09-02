Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na eski aşkı Afra Saraçoğlu sorulunca... Yanıtı sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığını duyurmuştu. Dizinin ilk dönemlerinde yaşanan ayrılıktan sonra Afra Saraçoğlu rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanmıştı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı geçtiğimiz günlerde sona erdi. Eski sevgili Mert Yazıcıoğlu'na ise bu ayrılık soruldu.

Son dönemde Kızıl Goncalar'daki rolüyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'na eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile eski arkadaşı Mert Ramazan Demir'in ayrılığı soruldu.

SORUYA ELEŞTİRİ YAĞDI

Mert Yazıcıoğlu soru karşısında kendini tutamadı ve "Ben böyle çok mutluyum. Beni ilgilendiren bir durum yok. Çok eskide kaldı benim için. İstersen bir de lise hayatımı konuşalım, liseye gönderme yapsam daha mantıklı olur" dedi.

Başarılı oyuncunun bu sözleri sosyal medyayı salladı. Fanları "Lafı gediğine koymuş", "Adam haklı beyler", "Sözünü sakınmamış", "Öyle soruya böyle yanıt" yorumlarında bulundu.