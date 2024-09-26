Kızıl Goncalar'ın Hande'si Duygu Sarışın derin dekoltesiyle geceye damga vurdu

Çağatay Ulusoy ile 5 yıllık ilişkilerini bitiren Duygu Sarışın yazı bol bol tatil yaparak geçirdi. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Kızıl Goncalar'ın Hande'si Duygu Sarışın Now gecesinde boy gösterdi.

Güzel oyuncu setten koşa koşa geldiği özel gecede iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Derin göğüs dekoltesi tercih eden güzel oyuncu sade görünümüyle sosyal medyadan tam not aldı.

Duygu Sarışın'ı görenler "Hem sade hem çekici", "Çağatay kaybettiğine üzülsün", "Kadın çok cool", "Of çok havalı" yorumlarında bulundu.

Duygu Sarışın gecede muhabirlerle kısa bir sohbet de etti. Oyuncu "30 Eylül'de yeni sezona başlıyoruz. Çok güzel sürprizler var ama tüyo veremem" dedi. Güzel oyuncu, yaz tatilinin çok iyi geçtiğini de söyledi ve ekledi: "İngiltere ağırlıklı gezdim. En beğendiğim yer ailemin yanı oldu."

AYRILIK HABERİ İLE GÜNDEMDEYDİ

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın 2016 yılında rol aldıkları 'İçerde' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Bir küs bir barışık giden ilişki bir süre önce son bulmuştu.