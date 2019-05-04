Kızıl Haç’tan Donbas Bölgesi’ne insani yardım konvoyu

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, beş tırdan oluşan yardım konvoyunu Donbas Bölgesi’ne doğru yola çıkardı.

Ukrayna Sınır Birimi Servisinden yapılan açıklamada, Kızıl Haç’a ait 95 ton insani yardım paketlerini taşıyan tırların, çatışmaların sürdüğü Donbas Bölgesi’ne doğru yola çıktığı bildirildi. Konvoyun Novotroitskoe Sınır Kapısı’ndan geçip bölgeye doğru yol aldığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan çatışmalar günümüzde de devam ederken, 2019 yılına kadar olan beş yıllık süreçte bölgeye gönderilen insani yardım konvoylarının toplamda 80 bin tona yaklaştığı ifade edildi.



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