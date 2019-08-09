Kızıl Khmer lideri bugün yakılıyor

Kamboçya’da 1 milyon 700 bin kişinin ölümünden sorumlu Kızıl Khmer lideri Nuon Chea’nın cenaze töreni bugün gerçekleşti. Budist ayiniyle defnedilen Chea’nın bedeni gün içerisinde yakılacak.

Kamboçya’da 1975-1979 yılları arasında 1 milyon 700 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu Kızıl Khmer yönetimi lideri Pol Pot’un sağ kolu ve örgüt içerisinde “İki numaralı kardeş” olarak bilinen Nuon Chea, geçtiğimiz Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklu bulunduğu sırada ölen 93 yaşındaki örgüt liderinin bedeni, Çarşamba günü ailesine teslim edilerek cenaze töreni için Kamboçya’nın Tayland sınırı yakınlarındaki Pailin şehrine getirilmişti.

Kanlı rejimin ideolojisinde belirleyici isim olan “İki numaralı kardeş”, yakılma töreni öncesi cenazeye saygı sunulması için hazırlanan sunağın önünde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Chea’nın aile üyeleri, yoldaşları ve arkadaşları, yakılma ayini öncesinde Pailin eyaletinin batısındaki bir tapınakta bekletilen tabutun yanında tütsü yakıp dua ettiler. Cenazeye katılanlar, tabutun ve Chea’nın fotoğrafının önüne serilmiş hasırlarda diz çöküp eski örgüt liderini selamladı.

Nuon Chea’nın masum olduğunu iddia eden kızı Ly Bunthoeun, Tayland sınırı yakınlarındaki tapınakta düzenlenen tören sırasında basına konuştu. Bunthoeun, “Ona yöneltilen suçlamalar hiç adil değil. Hiçbir lider kendi halkını öldürmez, aksi halde yönetecekleri kimse kalmaz. Böyle bir suç işlemediğini mahkemede çoktan açıkladı” ifadeleriyle babasını savundu.

Nuon Chea’nın eşi Ly Kim Seng ise, “Çocuklarına birbirleriyle tartışmamalarını ve birbirlerini sevmelerini tavsiye etti” sözleriyle eski örgüt liderinin ailesi için huzur istediğini ifade etti.

Tapınaktaki anma seremonisinin ardından gerçekleşecek yakılma törenine yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.