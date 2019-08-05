Kızıl Khmer liderinin cenazesi gizemini koruyor

Kamboçya’da 1 milyon 700 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan Kızıl Khmer örgütünün lideri Pol Pot’un Yardımcısı Nuon Chea’nın cenaze töreni Pailin şehrinde gerçekleştirilecek. Cenaze işlemlerinin nasıl yapılacağı bilinmeyen Chea’nın bedeninin yakılması bekleniyor.

Kamboçya’da 1 milyon 700 bin insanın ölümünden sorumlu Kızıl Khmer örgütünün lideri Pol Pot’un Yardımcısı Nuon Chea, dün hayatını kaybetmişti. Tutuklu olan 93 yaşındaki Chea’nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği Kamboçya Olağanüstü Mahkemesi tarafından doğrulandı. Kızıl Khmer örgütünün 2’nci adamı Nuon Chea’nın eşi Ly Kim Seng, Chea’nın cesedinin tören için Pailin şehrine götürüleceğini duyurdu. Chea’ya nasıl bir cenaze töreni düzenleneceği henüz açıklanmazken, Nuon Chea’nın bedeninin yakılması bekleniyor.

Örgüt ideolojisinin kilit ismiydi

Kızıl Khmer örgütünün lideri Pol Pot’un sağ kolu ve eniştesi olan Nuon Chea, örgütte “İki numaralı kardeş” olarak anılıyordu. Chea, Kızıl Khmer’in iktidarında terörle geçen 1975-1979 yılları arasında örgüt ideolojisi için anahtar isim olarak öne çıkmıştı.