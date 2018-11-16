Kızıl Kmer Liderlerine Soykırım Hükmü

Kamboçya’da 1970’li yıllarda iktidarda olan ve katliamlar ve işkencelerle dolu bir dönemle anılan Kızıl Kmer rejiminin hayatta kalan en yaşlı iki lideri yargılandıkları mahkemede soykırım yapmaktan suçlu bulundu.

92 yaşındaki Nuon Chea ile 87 yaşındaki Khieu Sampha Birleşmiş Milletler’in de desteklediği uluslararası bir mahkeme heyetince yargılandı. Chea ve Sampha cinayet, işkence, köleleştirme, insanlık suçları ve savaş suçlarından müebbet hapse mahkum edildi.

Çok sayıda Vietnamlı ve Çam Müslümanı’nın katledildiği, sömürüldüğü ve işkenceye maruz bırakıldığı olaylardan sorumlu tutulan rejim liderlerine ilk kez soykırım hükmü verildi.

BM destekli mahkemede Kızıl Kmer yargılamalarına on yıl önce başlandı. Şu ana kadar beş Kızıl Kmer lideri yargılandı. Yargılananlar arasında üçü suçlu bulunurken diğer ikisi duruşmalar devam ederken hayatını kaybetti.

